O usuário do YouTube dmalford1 criou uma versão gigante e motorizada do R2D2, robô da série Star Wars, a partir de um barril de plástico. Ele é grande o bastante para ser controlado por dentro por um adulto. Este blog está temporariamente impedido de publicar vídeos, por problemas técnicos, mas o robô pode ser visto no Neatorama.

