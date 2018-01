Os designers Giha Woo e Shingoeun criaram o relógio acima, chamado The Bent Hands (“ponteiros dobrados”), que mostra simultaneamente as horas em várias partes do mundo (incluindo Fernando de Noronha). O ponteiro tem formato de espiral.

Abaixo, outra criação da dupla, o relógio The Front & Back (“frente & verso”), em que os ponteiros são as próprias pilhas.

Via Neatorama (em inglês).

