O jornalista Ethevaldo Siqueira assina hoje (24/11) uma resenha (para assinantes) do meu livro, TV digital no Brasil, no caderno de Economia do Estadão. Ele escreveu:

“A conclusão central do trabalho mostra claramente que a escolha padrão japonês (ISDB) de televisão digital já estava definida muito antes da análise e da comparação com seus competidores – os padrões norte-americano (ATSC) e europeu (DVB). Como no caso da mudança do Plano Geral de Outorgas para permitir a compra da Brasil Telecom pela Oi, o governo agiu sem nenhuma isenção na escolha dos padrões de TV digital.”

Mario Cavalcanti, no Jornalistas da Web; Valdecir Becker, no blog ITV; e Lucia Freitas, no Ladybug Brasil, indicam a seus leitores o lançamento do livro, que acontece hoje, a partir das 19h, na Fnac Paulista.