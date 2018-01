“Ouvi dizer que o governo cobraria mais impostos dos ignorantes de matemática. Engraçado — pensei que a loteria já era justamente isso!” A frase do humorista americano Mike Gallagher abre o primeiro número da Cálculo, revista sobre matemática da Editora Segmento, que chega às bancas na sexta-feira.

A matéria de capa mostra como a matemática pode ajudar a se livrar de dívidas pesadas. A edição também traz uma entrevista com o físico Marcelo Gleiser, autor de livros como Criação imperfeita e A dança do Universo.

“Ela (a revista) não vai concorrer com o livro didático, mas vai mostrar o que dizem e fazem as pessoas para quem matemática é importante: professores, alunos, pais, técnicos do governo, políticos, empresários, executivos, profissionais, cientistas (inclusive matemáticos)”, escreveu Márcio Simões, editor da Cálculo, na carta ao leitor. “Ela vai contar a história de quem soube usar matemática para vencer desafios.”

O primeiro número levou dois meses para ficar pronto. “Matemática é uma atividade humana muito globalizada”, disse Simões. “Para este primeiro número, fizemos entrevistas nos Estados Unidos, na Europa, na Índia.” O segundo número deve chegar às bancas em março de 2011, quando a revista passará a ser mensal.

Siga este blog no Twitter: @rcruz