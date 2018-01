Xeni Jardin, do blog Boing Boing, testou o aplicativo da Marvel para o iPad e fez um vídeo, lendo uma revista do Homem de Ferro. O software é gratuito e os títulos saem por US$ 1,99 cada, apesar de haver algumas amostras grátis. Dá para ler as revistas vendo quadro por quadro. Ela gostou do aplicativo, mas sentiu falta da opção de ver duas páginas ao mesmo tempo, lado a lado, como no papel.

Um leitor do Boing Boing questionou: “Mais de US$ 500 por um leitor de quadrinhos?”

O iPad será lançado amanhã nos Estados Unidos.