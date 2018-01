Kevin Kelly, ex-editor da Wired, montou com seu filho um robô de isopor. A idéia veio de uma exposição de robôs criados por Michael Salter, que ele havia visto no ano passado. Kelly explicou em seu blog:

“Eu tinha cinco anos de isopor acumulado. Tinha algum espaço no escritório para montá-lo. Tinha cortadores de isopor. Então comecei o projeto. O robô tinha que caber em um andar. Também queria desmontá-lo facilmente, para poder trocá-lo de lugar. Eu decidi construí-lo em cinco partes: um corpo e quatro membros. Eu cortei o isopor quando precisei, mas não queria gastar muito tempo esculpindo-o. Descobri que a maneira mais rápida de colar as peças era com selante de silicone.”