A Toyota criou uma robô, chamada TPR-Robina (em japonês), que funciona como recepcionista e guia. Com 60 quilos e 1,2 metro, ela consegue evitar obstáculos e dar autógrafos. A máquina se comunica com palavras e gestos e pode ler o crachá do visitante, para levá-lo ao lugar certo. A robô começa a trabalhar na sede da empresa, perto de Nagoya, na próxima segunda-feira (27/8).

Via Pink Tentacle (em inglês).