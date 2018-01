[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/ThMd9YR1MAg” width=”480″ height=”295″ wmode=”transparent” /]

Andrius Šutas, lituano de 18 anos, criou um robô que resolve o cubo mágico, e colocou as especificações do projeto em seu site (em inglês). O usuário precisa informar as cores iniciais. Segundo o programador, o sistema não faz reconhecimento de cores “porque seria fácil” e por problemas de interface entre o sistema operacional e a câmera.

Via Neatorama.