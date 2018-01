A Wired de outubro recomenda dois livros sobre o Japão. Um deles se chama Loving the Machine: The Art and Science of Japanese Robots (Kodansha). O autor, Timothy N. Hornyak, mostra como os japoneses vêem nos robôs ajudantes e parceiros, em contraste com os Estados Unidos, que enxergam neles ameaças mecânicas.

O outro livro tem como título Pink Box: Inside Japan’s Sex Clubs (Harry N. Abrams). A fotógrafa Joan Sinclair fez uma incursão pelo mundo do fuzoku, clubes japoneses de sexo, que movimentam US$ 80 bilhões por ano. A maioria não aceita estrangeiros.