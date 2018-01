Não gosto muito do Daniel Day-Lewis, protagonista de Sangue Negro (foto), que assisti ontem (20/2). Quando ele aparece na tela, me lembro de filmes chatos como Meu Pé Esquerdo e O Último dos Moicanos. Este ano ele é de novo o favorito ao Oscar. Não me parece justo que isso aconteça enquanto, por exemplo, o Bruce Campbell, outro grande ator da sua geração, nunca tenha concorrido. Pior que isso, que o Bruce Campbell tenha que viver de pontas em filmes do amigo Sam Raimi e como dublador de jogos eletrônicos.

Day-Lewis interpreta um empresário inescrupuloso do petróleo, que fala com voz de velho em todas as fases de sua vida. O filme parece longo demais, mas tem momentos muito engraçados, como seu final. Acho que Boogie Nights continua sendo o melhor filme do Paul Thomas Anderson. Até porque a indústria retratada em Boogie Nights parece ser mais divertida que a do petróleo.

Os personagens de Sangue Negro não são muito tridimensionais. Os homens maus são maus, os escroques aplicam golpes, os covardes têm medo, os surdos não escutam e assim por diante. A combinação de anticapitalismo e anticlericalismo da história dão um certo charme fora de moda ao filme.

Gostei da trilha sonora, e dos momentos de silêncio. Instrumentos de cordas imitam trens, perfuratrizes e outras máquinas. Alguns diretores, como os Coen, começaram com pequenos filmes estranhos e passaram a fazer cinemão. Paul Thomas Anderson sempre foi cinemão, mas talvez Sangue Negro fosse melhor se menos grandioso.