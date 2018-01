[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/ooQ2rVCsecA” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

A cantora canadense Leslie Feist lança lá fora um disco novo, chamado The Reminder (Cherry Tree). “Sea Lion Woman”, do vídeo acima, é uma regravação de Nina Simone que está no disco. Ela gravou “Inside and Out” para o álbum passado, Let It Die (2004), e nunca os Bee Gees soaram tão bem.