Os habitantes do Second Life não precisam mais ficar presos a um computador para levarem sua vida virtual, segundo a Technology Review (em inglês). A Comverse desenvolveu um software para celulares, na linguagem Java, que permite ao usuário se conectar à comunidade virtual e se comunicar com quem está online com mensagens de texto.

O sistema foi demonstrado no evento 3GSM, em Barcelona, na Espanha. Existem cerca de 3,5 milhões de usuários do Second Life. O acesso básico ao mundo virtual em três dimensões é grátis. Para comprar terra virtual e construir casas e prédios virtuais, no entanto, é preciso pagar uma assinatura mensal de US$ 9,95, mais um imposto sobre propriedade, de acordo com a quantidade de terra virtual que a pessoa ou a empresa tem.

Para quem não gosta de ambientes virtuais, resta o First Life, “um mundo analógico em três dimensões onde não existe atraso de servidor”.