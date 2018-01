A Faculdade Cásper Líbero realiza nos dias 11 e 12 de setembro, em São Paulo, o seminário Cidadania Digital Latino-Americana: Desafios Globais em Comunicação, Política e Tecnologia, com participação de pesquisadores do Brasil, Espanha e Estados Unidos.

O professor Sergio Amadeu, um dos organizadores, escreve:

“Serão dois dias de debates relacionando a comunicação digital e as possibilidades e entraves nascidos da cibercultura e dos conflitos das relações sociais de produção no capitalismo cognitivo. Também serão discutidas as visões científicas e filosóficas sobre as ambivalências do ciberespaço, os conflitos nascidos das amplas possibilidades de práticas colaborativas, de um lado, e as tentativas de controle e enrijecimento da propriedade intelectual, de outro.”