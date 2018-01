Será lançada por aqui, em 21 de outubro, a caixa com a versão extendida da trilogia O Senhor dos Anéis. Além dos filmes A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei, os 12 DVDs trazem cenas inéditas e outros extras. A caixa custará R$ 199,90. Acho a trilogia boa, mas nem tanto quanto Fome Animal, filme anterior do diretor Peter Jackson.

