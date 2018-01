Ao entregar o primeiro laptop de US$ 100 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o professor Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), anunciou ontem (24/11) que os servidores do projeto serão produzidos no Brasil, para serem usados aqui e em outros países. Negroponte estima uma demanda de 25 mil a 50 mil servidores no primeiro ano.

Os laptops precisam de servidores para se conectarem em rede. Negroponte está à frente da organização sem fins lucrativos Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês), que tem como objetivo levar computadores portáteis de baixo custo a estudantes de países em desenvolvimento. Além do Brasil, o professor negocia com a Argentina, a Líbia, a Nigéria e a Tailândia. A expectativa é que cada país compre pelo menos 1 milhão de máquinas. Apesar do apelido de laptop de US$ 100, a máquina deve custar, inicialmente, US$ 150.

“O significado desse projeto é o Brasil ter ou não uma chance na sociedade do conhecimento”, afirmou Rodrigo Lara Mesquita (na foto acima, à direita), jornalista, pesquisador afiliado do Media Lab e diretor da Radiumsystems.com, empresa responsável pelo Peabirus, serviço de comunidades de negócios e conhecimento na internet. Ele participou do encontro entre Lula e Negroponte em Guarulhos.

