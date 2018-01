O XO, conhecido também como laptop de US$ 100, terá uma versão de código aberto do jogo SimCity, em que o objetivo é criar e administrar uma cidade. Segundo Walter Bender (foto), presidente de Software e Conteúdo da fundação sem fins lucrativos Um Laptop Por Criança (OLPC, na sigla em inglês), as crianças poderão jogar pela rede sem fio, como se fossem vereadores, tendo que tomar decisões conjuntas.

“Existem muitas oportunidades em jogos para o XO”, afirmou Bender. Liderada pelo professor Nicholas Negroponte, a OLPC tem como objetivo levar laptops de baixo custo para estudantes de países em desenvolvimento. Hoje (24/1), Bender participou de evento na Universidade de São Paulo para apresentar o laptop para pesquisadores e professores de escolas públicas.