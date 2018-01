A Electronic Arts decidiu doar o jogo SimCity, em que o jogador tem que criar e administrar uma cidade, para ser instalado no XO, também conhecido como laptop de US$ 100. Lançado em 1989, SimCity é um clássico. Foram vendidas mais de 18 milhões de cópias em todo o mundo. Além de ser divertido, pode ensinar as crianças a tomarem decisões, a traçarem estratégias e a controlarem um orçamento.

O XO começou a ser produzido nesta semana, em Taiwan, e o preço inicial é próximo de US$ 190. Os US$ 100 devem ser atingidos com o aumento da escala. O laptop é uma iniciativa da organização One Laptop Per Child (OLPC), liderada por Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

O Brasil está para lançar uma concorrência internacional, com o objetivo de comprar computadores portáteis para estudantes.