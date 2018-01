O presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista da Rocha, disse hoje (26/6) que a Telefônica, com sua entrada na TV paga, quer dominar o mercado de telecomunicações de São Paulo. “Se você não gosta do serviço da Telefônica, tem que mudar para o Rio”, disse o executivo. “O Ebitda da Telefônica é maior que todo o faturamento do mercado de TV paga.”

Ebitda é a sigla em inglês de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A operadora de telefonia fixa recebeu em março uma autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para oferecer TV paga via satélite, depois de 10 meses de espera, e aguarda uma posição sobre a compra de participação na TVA.

O presidente da Sky criticou a possibilidade de a Telefônica ter redes em todas as tecnologias disponíveis em São Paulo. “Não entendo como uma empresa como a Telefônica possa deter tantos meios”, disse o executivo, que ironizou: “Um amigo meu me disse que um dia desses estavam estendendo um varal de roupa em Paraisópolis e a Telefônica foi lá e comprou o varal, achando que era rede de telecomunicações.”

