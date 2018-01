A usina hidrelétrica de Itaipu, que gera 25% da energia consumida no País, iniciou seu programa de software livre há dois anos. Segundo a empresa, economizou US$ 2,1 milhões no período.

Entre os serviços da empresa que rodam software livre estão o controle de operação, gerenciamento de redes e impressão, correio eletrônico e geoprocessamento para gestão ambiental de bacias hidrográficas.

O software livre, como o sistema operacional Linux, pode ser usado, copiado e modificado sem o pagamento de licenças. Semana passada, a Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Informática (Celepar) realizaram, em Foz do Iguaçu (PR), a 3ª Conferência Latino-Americana de Software Livre (Latinoware 2006).