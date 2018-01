Há 13 anos, Steven Sinofsky foi assistente técnico do Bill Gates, fundador da Microsoft. “Quase nem me lembro, faz muito tempo.” Mestre em ciência da computação, Sinofsky é vice-presidente sênior da empresa, responsável pelo grupo de engenharia do Windows e do Windows Live, que reúne os serviços online para consumidores. Em visita ao Brasil para o lançamento do Vista, falou sobre a estratégia online da empresa. A seguir, trechos da entrevista.

Esta é a última vez que vocês lançam caixas? Os próximos lançamentos serão pela internet?

Com o passar dos anos, o software tem sido distribuído de várias maneiras diferentes. O primeiro produto em que trabalhei vinha em disquetes de cinco e um quarto polegadas. A cada lançamento decidimos qual é a melhor maneira de distribuir.

Como o senhor vê a evolução da distribuição de softwares?

É óbvio quando mais clientes têm conexão de banda larga existe oportunidade de vender mais software. Podemos fazer versões disponíveis por download de qualquer software. Hoje, somos limitados pela adoção da banda larga e por coisas como pessoas que ainda não se sentem confortáveis em usar o cartão de crédito via internet. Depende do País.

Mais informações no Estado de hoje, 30/1 (“Banda larga incentiva distribuição pela rede“, p. B14).