Um artista resolveu levar para várias cidades do mundo personagens tirados do jogo clássico Space Invaders. Ele forma as imagens com pastilhas, cimentadas nas paredes. Outras pessoas resolveram imitá-lo, e os personagens começaram a aparecer em cidades que ele nunca visitou. Tem uma galeria de fotos no Flickr.

Foto: Derrière l’Assemblée Nationale 07è – por yoyolabellut.

Via Make:Blog.