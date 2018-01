A Economist publicou uma matéria (em inglês) sobre os spreads bancários brasileiros, citando um estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) que os aponta como os maiores do mundo. O spread é a diferença entre as taxas que os bancos usam para emprestar dinheiro e para tomar emprestado.

Segundo a revista, o corte de 1,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, feito semana passada pelo Banco Central (BC), não está sendo repassada inteiramente para os tomadores de empréstimo. Um estudo do BC, também citado na matéria, concluiu que o lucro dos bancos é o maior componente do spread, correspondendo a 37,5%.

As taxas altas de juros cobradas no Brasil têm um lado positivo, de acordo com a Economist: