O presidente da Microsoft, Steve Ballmer (foto), não usa produtos dos concorrentes Google e Apple. “Eu testo esses produtos, mas não uso em meu dia-a-dia”, disse ontem (14/10) o executivo, no escritório da empresa em São Paulo. “Mais importante, meus filhos não usam. Eles são bons garotos.” Ballmer abriu ontem o Tech-Ed Brasil, em São Paulo, evento da Microsoft voltado para desenvolvedores de software. Depois, assinou uma parceria com o governo do Estado de São Paulo. Na segunda-feira, participou de um encontro com executivos do mercado publicitário na capital paulista.

Ao ser perguntado sobre a estratégia da Microsoft para fortalecer sua marca na internet e competir com o Google, Ballmer disse que era melhor perguntar como o Google pretende competir com a Microsoft. “Eles têm um processador de textos muito inferior, um produto de planilhas muito inferior, seu sistema de correio eletrônico – ok, não é ruim -, seu mensageiro Gtalk não é competitivo em recursos e não tem mercado. Eles têm um ótimo serviço de buscas (e eu não deveria dizer isso)”, afirmou Ballmer.

O executivo continuou a criticar o concorrente, falando do Chrome, navegador lançado recentemente pelo Google. “O Chrome é um navegador muito medíocre”, disse o presidente da Microsoft. “É grande, demora muito para baixar. Ele tem alguns atributos interessantes, mas falta a ele muitos outros que estão no Explorer 8. Temos grandes atributos para privacidade e o Google não tem o foco na privacidade. Nós não dependemos da coleta de informações sobre os consumidores para fazer dinheiro.”

