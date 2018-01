Steven Pinker, professor de psicologia em Harvard e autor dos livros Como a mente funciona e Do que é feito o pensamento, discorda da tese de que a internet está nos tornando estúpidos. No jornal The New York Times (em inglês), ele aponta que, se isso fosse verdade, a qualidade da ciência estaria caindo. No lugar disso, “as descobertas se multiplicam como moscas-das-frutas, e o progresso é estonteante”.

Ele escreve que, apesar de a experiência modificar o cérebro (já que as informações “não são armazenadas no pâncreas”), suas capacidades básicas de processamento de informações não são remodeladas pela experiência.

Pinker recomenda autocontrole para quem se sente distraído pelas novas tecnologias ou viciado nelas (“a distração não é fenômeno novo”), e acrescenta que a capacidade de análise aprofundada não surge naturalmente nas pessoas, mas é desenvolvida “em instituições especiais, que chamamos de universidades”, e mantida com cuidados constantes, “que chamamos de análise, crítica e debate”.

O autor conclui: