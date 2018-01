A gravadora Midsummer Madness lançou o EP Stonehill Sisyphus, da banda catarinense Verano, para download gratuito em seu site. São seis faixas de folk rock cantadas em francês e em inglês. Eles citam como influência Will Oldham, Elliot Smith, Mojave 3 e Ladybug Transistor, entre outros. A banda me lembrou a espanhola Souvenir e a australiana The Cat’s Miaow.