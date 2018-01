Acontece no próximo dia 30 (quinta-feira), das 8h30 às 17h30, o Seminário Tablets & Smartphones, na Câmara Americana de Comércio (Amcham), em São Paulo. O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Cezar Alvarez (foto) falará sobre as mudanças trazidas ao setor pela computação móvel, sob a ótica do governo, e das propostas de políticas públicas para ampliar o acesso à tecnologia de informação e comunicação no Brasil.

A abertura será feita pelo jornalista Ethevaldo Siqueira. Também participarão do evento representantes de operadoras de telefonia móvel, de empresas de software e de fabricantes de equipamentos e semicondutores, para discutir os desafios e oportunidades da Era da Mobilidade. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.

Mais informações no email contato@teque.com.br.

Foto: Elza Fiúza / ABr

Siga este blog no Twitter: @rcruz