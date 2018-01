A Tec Toy Mobile lançou uma versão para celular do Tamagotchi, bicho virtual que fez sucesso na década passada. Na época, foram vendidos mais de 40 milhões de unidades do brinquedo, criado por Aki Maita e lançado pela Bandai em 1996. A versão para celulares pode ser desligada sem que o bicho morra, o que não acontecia com o original. O jogo custa R$ 10 e é exclusivo da Claro.