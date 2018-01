Minas Gerais quer exportar tecnologia. A 4ª Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação (Inovatec), que termina hoje em Belo Horizonte, traz vários exemplos do esforço do Estado para integrar empresas e institutos de pesquisa, criando produtos inovadores. A empresa Exsto, por exemplo, criou, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) um conversor eletrônico tricombustível, e negocia sua exportação para os EUA. O equipamento está sendo demonstrado na feira.

Criada em 2001 em Santa Rita do Sapucaí (MG), pólo conhecido como Vale da Eletrônica, a Exsto recebeu há dois anos R$ 165 mil da Fapemig para investir no desenvolvimento de um equipamento que permitisse ao veículo trabalhar com gasolina, álcool ou gás. A empresa também conseguiu R$ 30 mil do Sebrae e bolsa para quatro pesquisadores, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“Mandamos hoje (ontem) a primeira mostra do produto para uma empresa da Califórnia”, disse César Moreira de Alckmin, sócio da Exsto, que tem 20 funcionários. A produção do equipamento é terceirizada para outras empresas do pólo de Santa Rita. “Planejamos atingir nos próximos meses a produção de mil unidades mensais, sem contar os Estados Unidos.” O Vale da Eletrônica tem 132 empresas, que produzem 10 mil itens e exportam para 50 países. Em 2007, faturaram R$ 780 milhões. A previsão para este ano é alcançar R$ 1 bilhão.

A previsão da Inovatec, aberta na segunda-feira, era receber 18 mil pessoas, gerando cerca de R$ 15 milhões em negócios. “Queremos que a Inovatec se torne uma referência nacional e internacional”, disse Alberto Portugal, secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas.

Acima, a usina móvel de biodiesel, exposta na feira.

Foto: André Brasil/42mkt

Mais informações no Estado de hoje, 2/10 (“Minas quer se tornar referência em inovação“, p. B21).