As telas flexíveis, que podem ser dobradas como papel, devem chegar em breve ao mercado, segundo a Technology Review (em inglês). Duas empresas, a Polymer Vision e a Plastic Logic, anunciaram nas últimas semanas planos de produzir comercialmente eletrônicos de plástico, que usam polímeros (grandes moléculas orgânicas) no lugar do silício.

Previsto para o segundo semestre, o primeiro produto da holandesa Polymer Vision, que surgiu da Philips, será um leitor eletrônico que pode ser dobrado, chamado Radius. A inglesa Plastic Logic prevê iniciar produção ano que vem. Além de telas flexíveis, a tecnologia de eletrônicos de plástico pode ser aplicada a outros produtos, como etiquetas inteligentes.

Imagem: Polymer Vision