A Telefônica escolheu hoje 10 projetos de tecnologia que vai apoiar, em sua iniciativa Wayra. Os vencedores vão receber entre US$ 30 mil e US$ 70 mil em investimento, infraestrutura física e tecnológica e apoio à gestão.

Eles foram selecionados por um júri formado por especialistas em inovação e empreendedorismo. O Wayra recebeu 518 inscrições, e 30 projetos participaram da final.

Os vencedores foram:

1. aaTag (Santana de Parnaíba/SP) – interação do consumidor com a marca no ponto de venda;

2. Eu Decido (São Paulo/SP) – apoio à negociação na compra eletrônica de bens duráveis por pessoas físicas;

3. FilaExpress (São Paulo/SP) – gerenciamento de filas e senhas para estabelecimentos comerciais;

4. Fingù (São Paulo/SP) – comércio eletrônico social para produtos de baixo valor;

5. Logueria (São Paulo/SP) – portal de concorrência criativa focado em design;

6. Professores de Plantão (São Paulo/SP) – rede de contatos de alunos e professores particulares;

7. RockBee (Belo Horizonte/MG) – plataforma de venda de ingressos e divulgação de eventos;

8. Spotwish (Porto Alegre/RS) – aplicativo móvel de geolocalização com base em gostos e interesses pessoais;

9. Wikimapa (Rio de Janeiro/RJ) – mapeamento de áreas menos favorecidas em centros urbanos;

10. YouCast (Juiz de Fora/MG) – agência de notícias colaborativa.

Foto: Divulgação

Siga este blog no Twitter: @rcruz