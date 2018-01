A Sky+DirecTV, Telemar e Brasil Telecom vão oferecer pacotes conjuntos de telefonia, internet e televisão. O anúncio feito ontem (12/2) poderia ser uma indicação de que diminui o conflito entre operadoras e empresas de televisão. Não foi. O presidente da Sky+DirecTV, Luiz Eduardo Baptista, disse ser contra a compra da WayTV, empresa de TV a cabo de Minas Gerais, pela Telemar, mesmo estando ao lado do presidente da operadora, Luiz Eduardo Falco. “Na mesma área de concessão não pode”, disse Baptista, que considera a operação ilegal.

Falco respondeu: “Nós obviamente somos a favor da compra da WayTV pela Telemar”. A operação aguarda a avaliação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A entrevista aconteceu em São Paulo, apesar de a cidade não ser atendida pela parceria. Baptista, da Sky+DirecTV, fez questão de criticar a Telefônica, que fechou um acordo com a DTHi, empresa de TV paga via satélite, para oferecer televisão com telefonia e internet rápida.

O executivo afirmou que o acordo com a Brasil Telecom e a Telemar é diferente do que existe entre Telefônica e DTHi. “Entre nós três, não vai haver ingerência de uma empresa na outra. O acordo da Telefônica é de fachada.” Para ele, a Telefônica, na prática, controla a DTHi.

Mais informações no Estado de hoje, 13/2 (“Sky faz acordo com Telemar e BrT“, para assinantes, p. B14).