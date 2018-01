As operadoras brasileiras de telecomunicações querem oferecer TV paga pela linha de telefone, direto para o televisor. A tecnologia se chama IPTV, sigla em inglês de televisão por protocolo de internet. Elas esbarram no poder político da radiodifusão. Na briga anterior, a escolha do padrão de tv digital, as teles saíram perdendo. A tecnologia japonesa era a preferida das emissoras.

