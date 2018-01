A empresa brasileira Comsat planeja lançar, em 17 de dezembro, dois aparelhos portáteis que combinam televisão e computador. Um deles, com tela de 4,3 polegadas e sem disco rígido, deve custar R$ 350 e o outro, com 7 polegadas de tela e disco rígido, deve sair por R$ 700. “Eles virão com o Ginga”, afirmou Jakson Sosa, vice-presidente da Comsat.

Os equipamentos vão captar o sinal transmitido pelas emissoras para celulares, que tem resolução baixa. Eles terão uma saída VGA, para permitir que sejam ligados a aparelhos de televisão. “A recomendação é que eles sejam ligados em televisores de até 14 polegadas, por causa da qualidade da imagem”, explicou Sosa.

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, chegou a anunciar que um grupo indiano-brasileiro iria lançar uma caixa conversora de R$ 180. Ele falava do projeto da Comsat, que não é de conversores, mas de terminais móveis, que recebem o sinal gerado para telas pequenas. Não existe participação de indianos na Comsat. Existe uma outra empresa do grupo, chamada Encore, criada para trazer para o Brasil o Mobilis, um computador portátil de baixo custo criado na Índia. Segundo Sosa, não existe participação dos indianos na Comsat.

Mais informações no Estado de hoje, 15/11 (“Empresa brasileira terá misto de TV e computador“, para assinantes, p. B22).