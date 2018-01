A facilidade de filmar, trazida pelas câmeras digitais atuais, começa a criar uma nova televisão, conforme destacou o jornalista Sergio Kulpas, do blog O Estilete. A família de classe média passa a produzir TV, no lugar de somente assistir. Ele escreve em sua coluna quinzenal no Webinsider:

“A nova TV será punk por definição, sem estúdio, sem maquiagem, sem fórmulas. Para o ‘establishment’, essas milhões de vozes gritarão em uníssono: ‘NO FUTURE’.”

A estética do “faça você mesmo”, que fez surgir bandas punk em várias garagens do mundo há 30 anos, agora se aplica à televisão. E não é somente na internet, em sites como o YouTube. A Current TV, do ex-vice-presidente americano Al Gore, se autodefine como “A rede de TV criada pelas pessoas que a assistem”. Ela compra e veicula vídeos feitos pelo espectador.