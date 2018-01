A Intelig, que pertence à TIM, voltou a enfrentar problemas ontem, afetando clientes em várias partes do País. Trata-se da terceira grande pane da empresa em pouco mais de um mês. As outras duas foram em 6 e 17 de maio. A primeira pane chegou a tirar do ar a central de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Nas três ocasiões, a explicação da empresa foi a mesma: rompimento da rede em dois pontos. Segundo a empresa, ontem, foram afetadas as cidades de Belo Horizonte, Salvador e Recife. O problema, no entanto, foi bem maior. Clientes reclamaram de ter ficado sem telefonia e internet em várias outras cidades, como Brasília.

“TIM/Intelig fora aqui na PB (Paraíba)”, escreveu no Twitter Filipe Mendes, presidente da HostDime Brasil, empresa de hospedagem com escritório em João Pessoa. “TIM/Intelig fora em todo o NE (Nordeste)… que beleza…”, tuitou Acácio Santos, de Natal.

Em comunicado, a Intelig deu a seguinte explicação: “Devido a um duplo rompimento de fibra óptica no backbone (espinha dorsal) da rede da Intelig, clientes enfrentaram dificuldades para utilizar os serviços de voz e dados da operadora, entre 13h46min e 16h56min desta sexta-feira. Os rompimentos ocorreram em rotas independentes e redundantes. As equipes técnicas da Intelig trabalharam para o rápido restabelecimento dos serviços, que já estão normalizados.”

Rafael Silva, do Tecnoblog, publicou um texto com o título “Quedas constantes na rede da Intelig frustram administradores de rede“. Segundo Silva, os problemas têm crescido desde que a operadora de longa distância foi comprada pela TIM, em 2009, a ponto de profissionais de redes terem criado o apelido de “Intelixo”. Silva destacou que o motivo alegado pela companhia é sempre “rompimento de fibra óptica”.

“Alguns deles chegam a especular que a repetição do motivo ‘rompimento de fibra’ não passa de uma desculpa para a Intelig tentar escapar das garras da Anatel”, escreveu Silva, que é estudante de tecnologia de redes de computadores. “Já que de acordo com a lei, rompimentos de fibra óptica são considerados acidentes, a empresa não teria que ressarcir seus clientes por qualquer dano que eles sofressem nesses casos.”

Mais informações no Estado de hoje (“Intelig tem terceira pane em pouco mais de um mês“, p. B23).

