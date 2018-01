Uma campanha do desenho animado Aqua Teen Hunger Force (no Brasil, Esquadrão Força Total), do Cartoon Network, foi confundida com ataque terrorista ontem (1/2) em Boston, nos Estados Unidos. As pessoas se assustaram com painéis de leds, espalhados pelas principais avenidas da cidade, em que o personagem Mooninite (foto) fazia um gesto obsceno.

O jornalista Sergio Kulpas escreveu no blog O Estilete: