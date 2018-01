[kml_flashembed movie=”http://media.imeem.com/m/IiP-pwVhum/aus=false/” width=”300″ height=”110″ wmode=”transparent” /]

The Mountain Goats, banda de um homem só do americano John Darnielle, gravou com a cantora e guitarrista Kaki King uma música sobre personagens clássicos da Nintendo, chamada “Thank You Mario But Our Princess Is in Another Castle” (Obrigado, Mario, mas nossa princesa está em outro castelo). A letra adota o ponto de vista do cogumelo Toad. É uma das seis músicas do EP Black Pear Tree.

Via Pitchfork (em inglês).