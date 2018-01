[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/cRymasHGzUk” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

Saiu ontem (2/9), nos Estados Unidos, That Lucky Old Sun, disco novo do Brian Wilson. O primeiro de inéditas desde Smile (2004), projeto da época dos Beach Boys que ficou na gaveta, incompleto, desde os anos 1960.

Van Dyke Parks, letrista de Smile, volta no disco novo, para falar sobre a vida de Los Angeles. O nome vem de uma música composta em 1949 por Beasley Smith e Haven Gillespie, e que abre o disco.

O blog Pitchfork (em inglês) escreveu:

“Se Smile finalmente esvaziou o armário de Wilson, That Lucky Old Sun fecha com precisão um círculo que começou a ser desenhado em 1961, com o compacto ‘Surfin”, levando-o de volta a um Sul da Califórnia idealizado, depois de Smile tê-lo movido por todo o país e através da sua história. Em suas músicas e letras, Lucky Old Sun é tão coeso quanto seu predecessor, ainda que mais modesto em escala e ambição.”

Apesar de Smile, acho que o melhor disco dele depois dos Beach Boys é Orange Crate Art, em que canta músicas compostas por Van Dyke Parks.