Margaret Atwood escreve uma resenha (em inglês) sobre The Echo Maker (Farrar, Straus and Giroux), nono romance do escritor americano Richard Powers, no New York Review of Books. O título — fazedor de eco — vem da forma como índios americanos chamam um tipo de garça, por causa de seus gritos.

O livro conta a história de um homem chamado Mark Schluter que, depois de um acidente de carro, desenvolve síndrome de Capgras, que o faz pensar que todas as pessoas que conhece, incluindo parentes e amigos, foram substituídas por impostores. Seu médico, Dr. Gerald Weber, foi baseado no neurologista Oliver Sacks.

A autora da resenha compara a estrutura de The Echo Maker à de O Mágico de Oz e Richard Powers ao Herman Melville de Moby Dick e ao senhor Spock, do seriado Jornada nas Estrelas. Ela também identifica, a partir de um livro anterior, Plowing the Dark, cinco conceitos importantes para a mundo ficcional de Powers: desilusão, realidade virtual, solidão, imaginação e poder.