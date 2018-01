[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/NxxDxemjMHU” width=”480″ height=”295″ wmode=”transparent” /]

Acima, o trailer do filme The Imaginarium of Doctor Parnassus, dirigido por Terry Gilliam. É o último trabalho do ator Heath Ledger, deixado incompleto. Jude Law, Johnny Depp e Colin Farrell terminaram o longa-metragem, interpretando o personagem de Ledger. Tom Waits faz o papel do demônio. Lá fora, a data de lançamento é 16 de outubro.

Gilliam tem um longo histórico de problemas em suas produções. O documentário Lost in La Mancha, de 2002, mostra como ele não conseguiu terminar o filme The Man Who Killed Don Quixote. O diretor retomou o projeto, que se encontra em pré-produção. Único americano no Monty Python, Gilliam era responsável pelas animações que iam ao ar no programa de TV.