Semana que vem sai lá fora Get Lonely, disco novo dos Mountain Goats, do cantor e guitarrista John Darnielle. Pela 4AD, que tem no catálogo Pixies e Cocteau Twins.

Mais bem produzido e mais melancólico que o clássico Zopilote Machine (1995). The Mountain Goats deixaram de ser lo-fi.

As canções são:

1. Wild Sage

2. New Monster Avenue

3. Half Dead

4. Get Lonely

5. Maybe Sprout Wings

6. Moon Over Goldsboro

7. In The Hidden Places

8. Song For Lonely Giants

9. Woke Up New

10. If You See Light

11. Cobra Tattoo

12. In Corolla