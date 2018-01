O americano Thomas Ruggles Pynchon Jr. lança lá fora, no dia 21 de novembro, seu sétimo livro, Against the Day (Penguin), um romance de 1.040 páginas.

Se não mudarem, a capa deve ser essa aí de cima.

Pynchon não dá entrevistas. Só apareceu na televisão em episódios da série Os Simpsons, desenhado com um saco de papel na cabeça.

Ele descreveu assim o estilo do livro novo:

“Enquanto isso, o autor faz o que costuma fazer. Personagens param para cantar, em sua maioria, canções estúpidas. Práticas sexuais estranhas acontecem. Linguagens obscuras são faladas, nem sempre idiomaticamente. Ocorrências contrárias aos fatos acontecem. Se não é o mundo, é o que o mundo poderia ser com um pequeno ajuste ou dois. Segundo alguns, esta é uma das principais razões da ficção.”

