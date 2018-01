Do romance Against the Day (Penguin), publicado no fim do ano passado pelo escritor americano Thomas Pynchon:

“Índios brasileiros se deixavam engolir por anacondas gigantes, para depois saírem de volta, indigeridos e aparentemente sem causar desconforto para as serpentes.”

A citação é de um trecho, logo no começo, que trata da Feira Mundial de Chicago, de 1893. O livro fala, entre outras coisas, de balonistas e de viajantes do tempo, de terroristas e de detetives, de matemáticos e de físicos, de submarinos que viajam por baixo da areia, de um cachorro que lê Henry James e do inventor croata Nikola Tesla. Ainda não existe tradução em português.

Pynchon não se deixa filmar e fotografar e não dá entrevistas. Mesmo assim, participou duas vezes do seriado Os Simpsons, desenhado com um saco na cabeça (acima).