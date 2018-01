A TIM, terceira maior operadora móvel do País, tem enfrentado problemas por conta do crescimento acelerado. Em abril, foi a empresa celular com mais reclamações registradas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ela chegou a ter as vendas suspensas pela Justiça em alguns Estados, por conta da falta de qualidade do serviço.

Diante desse cenário, a TIM decidiu investir R$ 1 bilhão em sua rede de acesso, fechando contratos de três anos com a Ericsson, a Huawei e a Nokia Siemens Networks. Apesar disso, a empresa disse que não se trata de uma reação ao descontentamento de consumidores.

“A ampliação da rede é preventiva”, disse Marco Di Costanzo, diretor de rede da TIM Brasil. “Não é uma reposta ao que aconteceu em algum Estado.”

Os recursos já eram previstos no plano de investimentos anunciado pela operadora, que devem somar R$ 8,5 bilhões de 2011 a 2013. A forma de contratação, no entanto, é diferente do que a empresa vinha fazendo até aqui.

“Ainda existe demanda reprimida de voz”, afirmou o executivo. “Quando as pessoas reclamam da rede de uma operadora, não é a rede que é ruim. É o tráfego que cresce mais rápido que a capacidade da rede. Não vamos mais correr atrás da demanda de forma reativa.”

O novo contrato tem como objetivo melhorar o serviço de voz. Serão substituídas 8,3 mil estações radiobase (equipamentos que vão na antena da rede de celular), o que equivale a 75% da rede atual de segunda geração (2G). Além disso, serão instaladas mais 1,8 mil estações.

“A nossa rede GSM já tem 10 anos”, disse o diretor da TIM. “Estamos atualizando os equipamentos, o que garantirá um aumento de 20% no raio de cobertura.” Di Costanzo disse que os fornecedores instalarão a capacidade máxima em cada antena, e a TIM será capaz de ativar essa capacidade por meio de comandos de sua central de operações. “A parte mais difícil, que é instalar os equipamentos em campo, já terá sido feita.”

A TIM espera, com o investimento, ter uma capacidade instalada equivalente ao dobro do tráfego projetado para 2011. “Apesar de o contrato ser de 3 anos, metade dos equipamentos será instalada ainda este ano”, explicou Di Costanzo.

Mais informações no Estado de hoje ("Após problemas, TIM investe R$ 1 bi em rede", p. B23).

