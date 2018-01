A TIM ultrapassou a Claro no mês passado, para tornar-se a segunda maior operadora de telefonia celular do País. A participação da empresa chegou a 25,78%, comparada a 25,51% da concorrente. A diferença entre as duas companhias ficou em 609 mil clientes, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A Vivo manteve-se em primeiro lugar, com 29,58%, e a Oi em quarto, com 18,85%.

A Claro divulgou um comunicado, comentando a perda da vice-liderança: “A Claro continuará competitiva e agressiva nas suas promoções e acha muito importante a posição no market share. No entanto, acima disso entende que a tarefa prioritária é manter a qualidade de rede e de seus serviços. São os dois fundamentos que garantem um crescimento sustentável”.

Com a mudança no ranking, a TIM retoma a posição que manteve até setembro de 2008, quando perdeu o segundo lugar para a concorrente Claro. “Em receita, estamos em segundo lugar há muito tempo”, disse Lorenzo Lindner, diretor comercial da TIM Brasil.

O crescimento é resultado da agressividade de planos como Liberty e Infinity, que também fizeram com que a empresa se tornasse a primeira em longa distância, com uma participação de cerca de 40%. “Mudamos o conceito de comunidade, permitindo que nossos clientes pudessem ligar para todo o Brasil”, disse Lindner. Os planos da empresa igualaram os preços da longa distância nacional às chamadas locais.

