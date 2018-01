O Comitê Gestor da Internet no Brasil vai medir a qualidade dos serviços de banda larga. O comitê, responsável pelos endereços com final .br, irá instalar equipamentos na casa do consumidor, entre o acesso da banda larga e o computador, para que a medição não sofra influência das condições do PC do usuário, que pode ser muito antigo ou estar infectado por vírus. A medição será por amostragem.

“Vamos divulgar a avaliação por região e por operadora”, afirmou Demi Getschko, diretor presidente do NIC.br, entidade responsável por implementar os projetos do Comitê Gestor. O projeto de medição da qualidade da internet está sendo feito em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Getschko participou do evento TIC 2020, realizado ontem (9/9) pelas associações TelComp e Brasscom e pela Fundação Getúlio Vargas.

Segundo o diretor do NIC.br, existem 40 medidores prontos, que serão instalados nas casas dos usuários no próximo mês, e a ideia é chegar a cerca de 200. No site do comitê, já existe um software, em versão beta (teste), chamado Sistema de Medição de Tráfego de Última Milha (Simet), que as pessoas podem baixar para testar a performance de sua conexão. A avaliação feita por software, no entanto, está sujeita à influência das condições do computador do usuário.