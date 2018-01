A Telefônica pode receber multas de até R$ 16 milhões por causa de panes na telefonia fixa e no serviço de banda larga Speedy, que aconteceram este ano. Ontem (15/9), a Fundação Procon-SP notificou a empresa sobre cinco processos administrativos que foram abertos contra ela. O problema mais recente aconteceu na semana passada, quando, durante uma forte chuva, os telefones fixos da Grande São Paulo ficaram horas fora do ar, atingindo até serviços de emergência, como Polícia e Corpo de Bombeiros.

Além dos R$ 16 milhões, valor máximo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a empresa pode receber outras sanções. “Há um dano imenso à sociedade e um desrespeito ao contrato de concessão”, afirmou Roberto Pfeiffer (foto), diretor executivo da Fundação Procon-SP.

Ele defendeu que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) investigue os problemas da telefonia fixa e tome medidas preventivas, como fez no caso do Speedy. A agência suspendeu a venda da banda larga da Telefônica por dois meses, e só liberou a retomada da comercialização depois de a operadora por em prática um plano de melhora da infraestrutura e do atendimento.

Mais informações no Estado de hoje (“Procon abre processos contra a Telefônica“, p. B16).