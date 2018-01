Apesar de o YouTube ser um serviço com cerca de 50% da audiência de vídeo na web, existem vários competidores. O Google Video, com 10% do mercado, é um deles. Outros são Guba, Veoh e Metacafe.

Ontem, o uruguaio Fernando Espuelas (foto) lançou um novo site de vídeos, chamado VoyTV e voltado para a comunidade latina. “A diferença é o conteúdo relevante para latinos”, afirmou Espuelas.

O executivo conhece como ninguém os altos e baixos do mercado de internet. Na segunda metade dos anos 1990, sua empresa anterior, a StarMedia, chegou a valer US$ 4 bilhões. Depois do estouro da bolha, no começo da década, acabou sendo vendida por US$ 8 milhões para a espanhola EresMás Interativa.

Mais informações no Estado de hoje (“Todos querem oferecer vídeo“, p. B20).