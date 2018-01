O jornalista e escritor americano Tom Wolfe (foto) escreveu sobre Wall Street em seu best-seller A fogueira das vaidades, de 1987. Em entrevista ao New York Observer (em inglês), ele diz que o computador é responsável pela crise atual:

“A coisa toda, a começar pelo subprime, é culpa do computador. Eu falava com um banqueiro outro dia e, há não muito tempo, há 20 anos, um banco de investimento, vamos dizer, o Lehman Brothers, quando tinha um pacote de hipotecas, analisava cada hipoteca, uma a uma, e recusava as que pareciam absurdas. Eles não aceitavam. As coisas costumavam chegar em papel. Hoje, as coisas chegam na tela, e a tela tem iluminação própria, e uma das coisas mais difíceis é tentar ler algo escrito em linguagem chata e complicada na tela do computador. Isso te deixaria louco – quer dizer, tente alguma vez. Agora eles dizem, ‘Oh, para o inferno com isso’, e aceitam o pacote todo. E, se não fosse por isso, eles verificariam cada empréstimo. O que acontece é a marcha retrógada da tecnologia.”