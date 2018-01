Os sistemas de troca de arquivos pela internet (também chamados de peer-to-peer ou P2P) são responsáveis por alguma coisa entre 50% e 90% do tráfego total da internet, segundo os resultados preliminares de um levantamento da empresa alemã Ipoque, segundo a Ars Technica (em inglês).

Está certo. Concordo com você que falta precisão quando se fala de 50% a 90%, mas dá para concluir, a partir dos números, que a troca de arquivos é a aplicação que mais consome banda na internet.

A Ipoque diz que o BitTorrent é o serviço mais usado, responsável por 50% a 75% de todo o tráfego P2P, seguido do eDonkey. Os resultados finais do estudo serão divulgados num evento do Massachusetts Institute of Technology (MIT) ainda este mês.

Outra empresa, chamada Ellacoya Networks, divulgou em junho que os sistemas de trocas de arquivos respondem por 37% do tráfego na América do Norte, comparados a 46% do tráfego em HTTP (sigla em inglês de protocolo de transferência de hipertexto), usado pela Web. Cerca de um terço do tráfego em HTTP são vídeos em tempo real, como os que são oferecidos pelo YouTube.